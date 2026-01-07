TK Maxx eröffnet dritte Filiale in Dresden
Dresden - Die Outlet-Kette TK Maxx will eine weitere Filiale in Dresden eröffnen. Dabei gibt es auf der Prager Straße und im Kaufpark Nickern bereits Filialen.
Auf 1900 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen "neue Styles von Top-Marken und Designer-Labels" angeboten werden, und das eben besonders günstig.
"Das Off-Price-Unternehmen setzt seine Expansion in Deutschland damit fort und bringt das Schatzsuche-Erlebnis nun auch endlich in den Elbepark", heißt es.
Hinter TK Maxx steht der US-amerikanische Konzern TJX Companies, der in Europa vor allem mit der Kette TK Maxx präsent ist.
Die bekannteste Dresdner TK-Maxx-Filiale gibt's seit Jahren auf der Prager Straße - ein unübersehbarer Glas- und Beton-Klotz mit etwa 2600 Quadratmetern Verkaufsfläche.
Im Oktober 2024 kam ein weiterer Standort im neu eröffneten Kaufpark Nickern (1800 Quadratmeter groß) hinzu.
670 europäische TK Maxx-Filialen betreibt TJX Companies aktuell, davon über 190 in Deutschland - und bald drei in der sächsischen Landeshauptstadt ...
Titelfoto: Ove Landgraf