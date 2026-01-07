 19.771

TK Maxx eröffnet dritte Filiale in Dresden

Die Outlet-Kette TK Maxx hat angekündigt, einen neuen Laden in Dresden eröffnen zu wollen. Auf der Prager Straße und im Kaufpark Nickern gibt es schon Filialen.

Von Miriam Graf

Dresden - Die Outlet-Kette TK Maxx will eine weitere Filiale in Dresden eröffnen. Dabei gibt es auf der Prager Straße und im Kaufpark Nickern bereits Filialen.

Dieses TK-Maxx-Geschäft auf der Prager Straße kennen die meisten Dresdner.
Dieses TK-Maxx-Geschäft auf der Prager Straße kennen die meisten Dresdner.  © Ove Landgraf
In einer Mitteilung kündigte das Unternehmen an, im Laufe des Jahres 2026 ein Geschäft im Elbepark einweihen zu wollen.


Auf 1900 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen "neue Styles von Top-Marken und Designer-Labels" angeboten werden, und das eben besonders günstig.

"Das Off-Price-Unternehmen setzt seine Expansion in Deutschland damit fort und bringt das Schatzsuche-Erlebnis nun auch endlich in den Elbepark", heißt es.

Hinter TK Maxx steht der US-amerikanische Konzern TJX Companies, der in Europa vor allem mit der Kette TK Maxx präsent ist.

Die bekannteste Dresdner TK-Maxx-Filiale gibt's seit Jahren auf der Prager Straße - ein unübersehbarer Glas- und Beton-Klotz mit etwa 2600 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Im Oktober 2024 kam ein weiterer Standort im neu eröffneten Kaufpark Nickern (1800 Quadratmeter groß) hinzu.

670 europäische TK Maxx-Filialen betreibt TJX Companies aktuell, davon über 190 in Deutschland - und bald drei in der sächsischen Landeshauptstadt ...

Titelfoto: Ove Landgraf

Mehr zum Thema Dresden Lokal: