TK Maxx eröffnet dritte Filiale in Dresden

"Das Off-Price-Unternehmen setzt seine Expansion in Deutschland damit fort und bringt das Schatzsuche-Erlebnis nun auch endlich in den Elbepark", heißt es.



Hinter TK Maxx steht der US-amerikanische Konzern TJX Companies, der in Europa vor allem mit der Kette TK Maxx präsent ist.

Die bekannteste Dresdner TK-Maxx-Filiale gibt's seit Jahren auf der Prager Straße - ein unübersehbarer Glas- und Beton-Klotz mit etwa 2600 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Im Oktober 2024 kam ein weiterer Standort im neu eröffneten Kaufpark Nickern (1800 Quadratmeter groß) hinzu.