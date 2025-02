Bekannter Sporthändler insolvent: Auch Dresdner Filiale betroffen

Dresden - Die bei vielen Rollsportlern bekannte Skateboard- und Streetwear-Kette "Titus GmbH" ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen hat ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Betroffen ist auch der Standort am Pirnaischen Platz in Dresden .

Letzteres hätte laut " retail-news " im Jahr 2024 zu erheblichen Umsatzeinbußen und zusätzlichen Kosten geführt. Rund 160 Mitarbeiter würden in den kommenden Monaten Insolvenzgeld erhalten.

Insgesamt betreibt "Titus" 16 eigene Filialen in Deutschland. Daneben gibt es sieben Partnerstores, die als eigenständige GmbHs jedoch nicht von der Insolvenz betroffen sind.

Das Unternehmen mit Sitz in Münster wird den Sanierungsprozess in Eigenregie durchführen. Zunächst will die Geschäftsführung nun einen konkreten Plan erarbeiten, der dem Gericht und den Gläubigern vorgelegt werden soll.