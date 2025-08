Hoher Besuch angereist: Was macht diese Bundesministerin in Dresden?

Dresden - Schwierige Termine für Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) in Sachsen und Brandenburg: Bei Chiphersteller Infineon in Dresden bremste sie am Montag die Hoffnung auf weitere Fördermillionen. In der Lausitz musste sie sich der Kritik stellen, beim Bau von Gaskraftwerken den Süden Deutschlands zu bevorzugen.