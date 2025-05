Mini-Erdbeben sollen checken, ob Linie 8 die Chip-Werke "ärgert"

Sieht eigentlich ganz unscheinbar aus. Doch dieses Fahrzeug erzeugt Schwingungen im Boden. © Eric Münch

Straßenbahnen erzeugen Erschütterungen, ihre Oberleitungen magnetische Felder – beides kann die extrem empfindliche Produktion der Halbleiterindustrie stören.

Deshalb wird gerade getestet, ob genau das zum Problem werden könnte. Im Einsatz: ein sogenannter "Vibrotruck". Der tonnenschwere Lkw bringt per vibrierender Stahlplatte gezielte Bodenwellen in den Untergrund – ein kontrolliertes Mini-Erdbeben, um zu sehen, was die neuen Werke aushalten. In benachbarten Fabriken messen Sensoren, wie stark sich die Schwingungen ausbreiten.

"Was wir hier sehen, ist einer der großen Meilensteine für den Abschluss der Vorplanung des Projektes Linie 8", sagt Projektleiter Andreas Neukirch (54).

Denn die Anforderungen sind extrem. Die Grenzwerte, von denen in der Branche die Rede ist, liegen rund 30-mal unter dem, was ein Mensch überhaupt spüren kann.