Rund 900.000 Sachsen gehen bald in Rente: "Inlandskräfte aufgebraucht"

Dresden - Die Industrie- und Handelskammer Dresden (vertritt 92.000 Unternehmen) schlägt Alarm. Der Mangel an Arbeitskräften im Freistaat werde in den nächsten Jahren noch problematischer als bereits jetzt. An der Zuwanderung ausländischer Kräfte insbesondere aus Nicht-EU-Staaten führe darum kein Weg vorbei.