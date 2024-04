Interkulturelle Jobmesse in Dresden: Hier sind Migranten gefragt

Dresden - 6290 Menschen mit Migrationshintergrund sind in Dresden arbeitslos gemeldet. Am Mittwoch ein Lichtblick: Jobcenter und Arbeitsamt luden rund 1000 von ihnen zur Interkulturellen Jobmesse ins WTC.

Diana Müller (39) und Thomas Damm (45) von der Fleischerei Korch nahmen am Mittwoch 17 Bewerbungen entgegen. © Norbert Neumann

Ziel der Aktion: Die Migranten - darunter zahlreiche anerkannte Flüchtlinge - sollen potenzielle Arbeitgeber kennenlernen, im besten Fall einen Job angeboten bekommen. Nicht jeder erhielt eine Einladung.

"Aufgrund der Branchen, welche sich auf der heutigen Messe präsentiert haben, wurden zielgerichtet Personen ausgewählt, welche zu den Berufsgruppen der Arbeitgeber passen", erklärt die Vize-Chefin der Arbeitsagentur Anja Friedrich (46).

Bei 29 Ausstellern waren dieses Jahr insbesondere die Service-, Maschinenbau- und Handwerksbranche stark vertreten.

Schon letztes Jahr hatte die Radeberger Fleischerei Korch einen Stand aufgebaut.

Vier Ukrainer kamen damals mit dem Unternehmen in Kontakt, jetzt arbeiten sie in der Produktion und in Filialen.

"Dieses Jahr haben wir knapp hundert Flyer verteilt, 17 Bewerbungen von Interessenten aus der Ukraine, Syrien und Venezuela angenommen", zieht Bezirksleiter Thomas Damm (45) kurz vor Messeschluss ein erstes Resümee.