VW macht es offiziell: Das wird aus Dresdens Gläserner Manufaktur

Dresden - Lange brodelte die Gerüchteküche um die Zukunft der Gläsernen Manufaktur (GMD) in Dresden . Nun ist offiziell, was lange vermutet wurde: Die transparente Fabrik (Eröffnung 2001) wird zu einem Forschungs- und Logistikzentrum. Doch offene Fragen bleiben bestehen.

Die Gläserne Manufaktur in Dresden steht vor einem Wandel. © Norbert Neumann

Schon kommendes Jahr soll der Umbau beginnen: Große Teile der Manufaktur verwandeln sich dann in einen zukunftsträchtigen "Innovationscampus". In Kooperation mit der TU Dresden entstehen auf 24.000 Quadratmetern mehrere Forschungsbereiche, darunter solche für Mikroelektronik (Chip-Industrie) und Materialwissenschaften.

Geplant sind vier Stiftungsprofessuren, die mitsamt ihren Mitarbeiterstäben dort arbeiten sollen. TU-Innovationsexperte Andreas Pinkwart (65) spricht bereits von einem "Stanford in Ostdeutschland", angelehnt an die prestigeträchtige US-Universität.

Volkswagen bleibt weiterhin präsent und möchte rund 50 Prozent der Gebäudefläche für eigene Zwecke nutzen. Dazu zählen der Betrieb des Lieferzentrums (das zweitgrößte des Konzerns im Bundesgebiet), ein Testlabor für autonomes Fahren und der Besucherbereich mit Exponaten zum Automobilbau.

Rund 50 Millionen Euro investieren VW und die TU Dresden (über den Freistaat Sachsen) in den kommenden sieben Jahren. Die aktuell noch 230 VW-Mitarbeiter vor Ort erhalten bis 2030 eine Beschäftigungsgarantie.