Dresdens Handwerk in Sorge: Machen die Chip-Riesen die Preise kaputt?

Dresden - Kampf um Fachkräfte: Die Handwerkskammer Dresden sieht sich gegenüber der Industrie vor allem im Hinblick auf die boomende Mikrochip-Branche im Nachteil und pocht auf Chancengleichheit. Nicht nur beim Personal.

Wachsen und wachsen - die Mikrochip-Fabriken im Dresdner Norden. © imago/C3 Pictures

Die laufenden Industrie- und Chipansiedlungen im Raum Dresden veränderten die Wettbewerbsbedingungen grundlegend, heißt es in einem Positionspapier der Vollversammlung der Handwerkskammer Dresden, das an die Staatsregierung, Landtagsabgeordnete, an Dresdens OB Hilbert sowie Dresdner Stadtratsfraktionen ging.

Sie "verschärfen zugleich den Wettbewerb um Fachkräfte, Flächen, Fördermittel und Ressourcen".

Der Boom macht laut dem Branchenverband Silicon Saxony in den nächsten Jahren allein 5000 zusätzliche Arbeitskräfte erforderlich.

Dazu kommt der demografische Wandel: Die gesamtdeutsche Bevölkerung, und damit auch die sächsische, schrumpft.