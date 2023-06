Dresdens historische Promi-Ruhestätte: Eliasfriedhof für eine Million Euro saniert

Dresden - Zu Zeiten von August dem Starken diente er Adeligen sowie prominenten Bürgern und Künstlern als letzte Ruhestätte. Heute wirkt der Eliasfriedhof in der Pirnaischen Vorstadt ein bisschen wie der geheime Garten aus Frances Burnetts gleichnamigem Roman.

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (45, Linke) besuchte den Friedhof, begutachtete diesen hergerichteten Sarkophag. © Ove Landgraf

Denn den Dresdnern außerhalb der alten Mauern blieb lange verborgen, welches Kleinod im Inneren schlummert.

1876 fand hier die letzte Beerdigung statt. Doch als die Bundesregierung das Gelände 2015 in das Förderprogramm "National wertvolle Kulturdenkmäler" aufnahm, gewann die Sanierung so richtig an Fahrt.

"Es grenzt an ein Wunder, was wir hier in sieben Jahren geschafft haben", sagte Beatrice Teichmann von der Friedhofsverwaltung.



Grabkammern aus der Zeit des Barocks, Rokokos oder der Romantik wurden wieder aufgebaut. Gräber wurden restauriert, Zäune und Säulen erneuert.

Studenten der TU Dresden halfen, die insgesamt 1800 Grabstätten zu kartieren. Bildhauer und Restauratoren verhalfen den unterschiedlichsten Objekten zu neuem Glanz.

Und die Arbeit auf dem Friedhof ist noch lange nicht fertig.