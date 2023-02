Dresdner Philharmonie kommt mit Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett ins Kino

Dresden - Die Dresdner Philharmonie könnte bei der Oscar-Verleihung am 12. März in Los Angeles in einer wichtigen Nebenrolle für Aufmerksamkeit sorgen. Im Film "TÁR" von Regisseur und Autor Todd Field (58) mit Cate Blanchett (53) in der Hauptrolle agiert die Philharmonie als Filmorchester. Anfang März feiert der Streifen in den deutschen Kinos Premiere.