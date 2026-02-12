Dresdner Rathausturm soll wieder dauerhaft öffnen: Wanderfalken bestimmen Starttermin
Dresden - Nach großem Interesse beim Testbetrieb öffnet der Dresdner Rathausturm ab dem Sommer dauerhaft für Besucher.
Das genaue Startdatum hängt davon ab, ob die dort regelmäßig brütenden Wanderfalken den Turm für die Aufzucht ihres Nachwuchses nutzen: Liegen keine Eier im Nest, geht es bereits im Mai los, wie die Stadt mitteilte. Sollten die streng geschützten Vögel jedoch Nachwuchs ausbrüten, müssen sich Interessierte bis Juli gedulden.
Reservierungen für die Turmbesteigung sind dann online über die Dresden Information möglich. Die Teilnahme kostet regulär neun Euro, ermäßigt sechs Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Besuch kostenlos.
Der Aufstieg ist nicht barrierefrei. Nach einer Fahrstuhlfahrt zur vierten Etage geht es über 270 Stufen in einem gewendelten, engen Treppenhaus zur Aussichtsplattform.
Die Aussichtsplattform war 12 Jahre lang geschlossen, weil der Rettungsweg fehlte. Im vergangenen Juli startete die Landeshauptstadt einen Testbetrieb mit einem neuen Besucherkonzept, der am kommenden Sonntag endet.
Das Angebot traf den Angaben nach auf großes Interesse. Die angebotenen Termine waren vollständig ausgebucht, etwa 2850 Besucher genossen die Aussicht über die Stadt. Statt wie bisher nur fünf können künftig zwölf Personen pro Tour teilnehmen.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa