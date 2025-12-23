 626

Wie der Dresdner Rathausturm zum Besuchermagneten wurde

Zwölf Jahre lang war der Rathausturm für Besucher geschlossen, seit Juli ist die Aussichtsplattform in rund 68 Meter Höhe wieder geöffnet.

Von Lennart Zielke

Dresden - Zwölf Jahre lang war der Rathausturm für Besucher geschlossen, seit Juli ist die Aussichtsplattform in rund 68 Meter Höhe wieder geöffnet. In der Weihnachtszeit erweist sich das Gebäude erneut als Publikumsmagnet.

Gilt mit 100,30 Metern (inklusive Goldenem Rathausmann) als höchstes Gebäude der Stadt: Der Dresdner Rathausturm ist seit Juli wieder für Besucher zugänglich.  © Steffen Füssel

Nach Angaben der Verwaltung besuchten den Rathausturm zwischen erstem Advent (30. November) und 15. Dezember gut 243 Gäste. Insgesamt zeigt sich: Die Turmführungen (9 Euro pro Person) laufen weiterhin stark und sind fast immer ausgebucht.

Zum Vergleich: In der Sommersaison (1. Juli bis 21. September) kamen 1221 Besucher, vom Herbstanfang bis 15. Dezember waren es 1285 Gäste.

Auch finanziell lohnt sich das Angebot: Allein vom 30. November bis zum 15. Dezember nahm die Dresden Information 2024 Euro durch Ticketverkäufe ein, bis Heiligabend (24. Dezember) sollen es insgesamt 2763 Euro werden.

Sicherheitsrelevante oder negative Vorkommnisse habe es während der Adventsöffnungszeit nicht gegeben, hieß es auf TAG24-Nachfrage.

Stollenmädchen Johanna Worm (17) besuchte den Turm Ende November.  © Petra Hornig
Sven Ruschau (48), Projektleiter Turmführung, begrüßte Ilona Kegel im September als 1000. Gast auf der Aussichtsebene.  © Eric Münch
Von der Aussichtsplattform lässt sich ein herrlicher Blick über das weihnachtliche Dresden erhaschen.  © Steffen Füssel

Offiziell soll Turm noch bis Februar geöffnet bleiben

BSW-Stadtrat Maurice Devantier (46) setzt sich für eine dauerhafte Öffnung des Turmes ein.  © Steffen Füssel

Laut Rathaus schätzen die Gäste vor allem den Blick auf die beleuchteten Weihnachtsmärkte der Altstadt. Ein kleiner Höhepunkt: Am 26. November besuchte Stollenmädchen Johanna (17) die Aussichtsplatte.

Offiziell soll der Turm noch bis Februar geöffnet bleiben. Stadtrat Maurice Devantier (46, BSW) erklärt:

"Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass unser Antrag auf eine dauerhafte Öffnung des Rathausturms richtig ist. Damit es aber auch dazu kommt, braucht es einen Beschluss des Stadtrats. Wir hoffen, dass unserem Antrag im Januar zugestimmt wird."

Für die Dresdner wäre das, so der BSW-Politiker, ein "verspätetes Weihnachtsgeschenk".

