Wie der Dresdner Rathausturm zum Besuchermagneten wurde
Dresden - Zwölf Jahre lang war der Rathausturm für Besucher geschlossen, seit Juli ist die Aussichtsplattform in rund 68 Meter Höhe wieder geöffnet. In der Weihnachtszeit erweist sich das Gebäude erneut als Publikumsmagnet.
Nach Angaben der Verwaltung besuchten den Rathausturm zwischen erstem Advent (30. November) und 15. Dezember gut 243 Gäste. Insgesamt zeigt sich: Die Turmführungen (9 Euro pro Person) laufen weiterhin stark und sind fast immer ausgebucht.
Zum Vergleich: In der Sommersaison (1. Juli bis 21. September) kamen 1221 Besucher, vom Herbstanfang bis 15. Dezember waren es 1285 Gäste.
Auch finanziell lohnt sich das Angebot: Allein vom 30. November bis zum 15. Dezember nahm die Dresden Information 2024 Euro durch Ticketverkäufe ein, bis Heiligabend (24. Dezember) sollen es insgesamt 2763 Euro werden.
Sicherheitsrelevante oder negative Vorkommnisse habe es während der Adventsöffnungszeit nicht gegeben, hieß es auf TAG24-Nachfrage.
Offiziell soll Turm noch bis Februar geöffnet bleiben
Laut Rathaus schätzen die Gäste vor allem den Blick auf die beleuchteten Weihnachtsmärkte der Altstadt. Ein kleiner Höhepunkt: Am 26. November besuchte Stollenmädchen Johanna (17) die Aussichtsplatte.
Offiziell soll der Turm noch bis Februar geöffnet bleiben. Stadtrat Maurice Devantier (46, BSW) erklärt:
"Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass unser Antrag auf eine dauerhafte Öffnung des Rathausturms richtig ist. Damit es aber auch dazu kommt, braucht es einen Beschluss des Stadtrats. Wir hoffen, dass unserem Antrag im Januar zugestimmt wird."
Für die Dresdner wäre das, so der BSW-Politiker, ein "verspätetes Weihnachtsgeschenk".
