Kosten explodieren! DVB und Rathaus fürchten um Millionenloch

Dresden - Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) plagen Geldsorgen. Das ist nichts Neues. Nun aber drängt die Zeit: Bund und Land haben zwar immer mehr Forderungen an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), lassen aber die Kommunen bei der Finanzierung im Stich.

Wartung und Ausbau der Schieneninfrastruktur (etwa bei der Linie 8) könnten die DVB bis 2029 um die 170 Millionen Euro kosten. © Eric Münch

Der ÖPNV in Deutschland und damit auch in Dresden steckt in einer Krise. Die Kosten für den laufenden Betrieb explodieren.

Beispiel gefällig? Für die Bezahlung und Ausbildung von Personal (etwa Straßenbahnfahrer, Mechaniker) blechten die DVB im Jahr 2023 rund 118 Millionen Euro. Für das Jahr 2029 geht eine Prognose der schwarz-gelben Transporteure bereits von Kosten in Höhe von 156 Millionen Euro aus. Ein Plus von satten 32 Prozent.

Mit höheren Kosten rechnen die Planer auch beim Materialaufwand (+ 13,5 Prozent) oder Abschreibungen (+49 Prozent).

Hinzu kommen Groß-Investitionen wie die Campuslinie (Südvorstadt), der ÖPNV-Ausbau bei den Chip-Fabriken oder die Aufrüstung der E-Bus-Flotte (insgesamt 170 Millionen Euro bis 2029).