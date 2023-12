Bahn frei! Grünes Licht für Dresdens neue Campus-Linie

Dresden - Grünes Licht für die Campuslinie, die künftig Löbtau und Strehlen über die Südvorstadt verbinden soll: Die Landesdirektion Sachsen (LDS) genehmigte am gestrigen Mittwoch den wichtigsten Bauabschnitt für Dresdens größtes Straßenbahn-Projekt! Damit kann die marode Nossener Brücke abgerissen werden.

Regina Kraushaar (59) ist die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen (LDS), die jetzt den Planfeststellungsbeschluss erteilte. © dpa/Sebastian Kahnert

Mit der "Campus-Straßenbahn" soll die häufig überfüllte Buslinie 61 entlastet werden, die auch von Studenten genutzt wird.

Die Projekt-Planungen ziehen sich durch mehrere Stadtteile, sind in vier Abschnitte geteilt. Zwei sind fertig: der Ausbau der Zentralhaltestelle Tharandter Straße in Löbtau und die Oskarstraße/Wasastraße in Strehlen.

Nun genehmigte die LDS den aufwendigsten Abschnitt: die Neubaustrecke über 1,7 Kilometer Länge zwischen der Zentralhaltestelle über die Nossener Brücke, Nürnberger Straße bis zum Nürnberger Platz.

"Rund 10.000 Studierende und Beschäftigte der TU Dresden nutzen die Buslinie 61 täglich. Für sie heißt es bald: 'Mit der Bahn zum Campus' - und das barrierefrei, zuverlässig und komfortabel", sagt LDS-Präsidentin Regina Kraushaar (59).

"Vom Ausbauvorhaben werden Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer genauso profitieren wie die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs."