Streik-Montag legt Dresden lahm: Diese Verkehrsmittel sind betroffen

Dresden - Für Montag, den 27. März, haben die Gewerkschaften ver.di und EVG die Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr ( ÖPNV) zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch in Dresden muss man mit Fahrtausfällen rechnen.

In ganz Deutschland wird am Montag (27. März) gestreikt. © Axel Heimken/dpa

Im Zuge der laufenden Verhandlungen zum Tarifvertrag wird die komplette Bundesrepublik lahmgelegt. Diesmal trifft es auch den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn, die Autobahngesellschaft und die Flughäfen.

Am Freitagmittag meldeten sich die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zum anstehenden Streik-Tag zu Wort. Denn ab 3.30 Uhr am Montag bis Dienstag (28. März) 3.30 Uhr werden auch die Öffis in der Landeshauptstadt bestreikt.

Passagiere müssen auf allen Straßenbahn- und Stadtbuslinien mit Ausfällen rechnen. Auch die Schwebebahn, welche die Dresdner Stadtteile Loschwitz und Oberloschwitz verbindet, steht an jenem Tag still.

Verzichten muss man außerdem auf die Servicepunkte, das Kundenzentrum und die DVB-Hotline.

"Wir empfehlen dringend, nach alternativen Mobilitätsmöglichkeiten zu suchen", heißt es in einer Mitteilung der DVB. Man rate, auf MOBIbike und MOBIcar zurückzugreifen.