Vandalismus und Unfälle: So viele neue DVB-Bahnen können in Dresden aktuell nicht fahren

Dresden - Auch die neuen Stadtbahnwagen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bleiben nicht von Unfällen und Zerstörungswut verschont. So kommt es, dass derzeit nicht alle Straßenbahnen des Typs "NGT DX" einsatzbereit sind und ältere Modelle aushelfen müssen.

Am 23. August entgleiste eine neue Straßenbahn der DVB, nachdem ein BMW mit der Tram zusammengestoßen war. © Roland Halkasch

Wie DVB-Sprecher Christian Schmidt (45) gegenüber TAG24 erklärte, seien aktuell 3 der 18 neuen Wagen in der Werkstatt.

Zwei davon hätten Unfallschäden, die jeweils durch andere Verkehrsteilnehmer verursacht worden seien. So krachte es zuletzt am 23. August in Dresden-Cotta. Ein BMW nahm einer Bahn der Linie 2 die Vorfahrt, weshalb es zur Kollision und zur Entgleisung der Tram kam.

"Aufgrund von Vandalismus muss bei einer weiteren Straßenbahn die Scheibe der Fahrertür getauscht werden, was sich aber aufgrund von Lieferproblemen schwierig gestaltet", so der Sprecher.

Die Reparaturen würden als Gewährleistungs-Anspruch vom Hersteller Alstom in Dresden-Gorbitz durchgeführt.