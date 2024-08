07.08.2024 16:35 Es werde Licht! Heinz-Steyer-Stadion erstrahlt schon bald in neuem Glanz

Neuer Look für das Heinz-Steyer-Stadion! Am heutigen Mittwoch wurde das LED-Lichtband über dem Haupteingang der Arena in Betrieb genommen.

Von Steffen Grimm

Dresden - Schritt für Schritt geht es bei den letzten Arbeiten vorwärts, bevor das umgebaute Heinz-Steyer-Stadion am 30. August mit einer großen Feier und dem Leichtathletik-Meeting "Goldenes Oval" eröffnet wird. Feierliche Einweihung des LED-Lichtbandes am Heinz-Steyer-Stadion. Sportbürgermeister Jan Donhauser, DSC-Abteilungsleiter Marcus Zillich, Landesverbands-Präsident American Football Christian Piwarz und Stadtrat Peter Lames halten Teile der alten Anzeigetafel in den Händen. © Lutz Hentschel Am heutigen Mittwoch wurde das LED-Lichtband über dem Haupteingang der Arena in Betrieb genommen. Es ist 18,5 Meter lang, 75 Zentimeter hoch und 375 Kilo schwer. Es ist multifunktionell einsetzbar, kann also neben Informationen auch Grafiken und Bewegtbilder zeigen. Die Kosten liegen bei 62.300 Euro. Das neue Lichtband erinnert an die alte, einst weithin sichtbare Anzeigetafel, die vor 44 Jahren von einer ungarischen Firma errichtet worden war. Dresden Ausbau oder Abwanderung? Dresdner Traditionsmühle steht vor wichtiger Entscheidung Teile davon gingen nach dem Abbau in die Technischen Sammlungen Dresden. Beim "Goldenen Oval" wird mit mobilen Anzeigetafeln gearbeitet. Eine neue stationäre soll 2025 im Steyer-Stadion errichtet werden. Noch offen ist, an welcher Stelle. Sportbürgermeister Jan Donhauser, früher als 400- und 800-Meter-Läufer aktiv, sprach beim Umbau der Arena von "vielen Herausforderungen". Probleme hatte es zuletzt an der Tartanbahn gegeben, nachdem ein Radlader über den neuen Belag gefahren war. Am heutigen Mittwoch erklärte Stadionleiter Rico Gottwald aber gegenüber TAG24, es sei "alles im Normbereich".

Titelfoto: Lutz Hentschel