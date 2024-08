"Gänsehaut" beim "Goldenen Oval": Top-Leistungen im Steyer-Stadion, Stars auf den Tribünen

Dresden - Die heiße Phase der Vorbereitung läuft. In exakt 28 Tagen, am 30. August, wird im Heinz-Steyer-Stadion das Leichtathletik-Meeting "Goldenes Oval" ausgetragen. Das Besondere daran: Nach sechs Auflagen in den 80er-Jahren findet es nun erstmals in der für 54 Millionen Euro umgebauten Arena statt.