Explosion am Bahnhof: Hoher Sachschaden nach Sprengung von Fahrkartenautomat
Radebeul - Gleich zwei Explosionen brachten einige Bewohner von Radebeul gestern Nacht um den Schlaf. Unbekannte haben gleich zwei Automaten gesprengt und dabei einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe verursacht.
Die erste Sprengung führten die Täter laut einer Mitteilung der Polizei an einem Zigarettenautomaten auf der Moritzburger Straße gegen 2.40 Uhr in der Nacht zum heutigen Dienstag durch.
Mit Pyrotechnik versuchten sie ersten Erkenntnissen zufolge, den Automaten so zu beschädigen, dass sie sowohl die Tabakwaren als auch die Geldkassette entnehmen können. Letzteres gelang ihnen jedoch nicht.
Wie viele Packungen die Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. Auch der am Automaten entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.
Zweite Automatensprengung am S-Bahnhof Radebeul-Weintraube
Die zweite Explosion hallte am frühen Dienstagmorgen gegen 6.05 Uhr durch die Straßen im Bereich des S-Bahnhofs Radebeul-Weintraube. Hier fiel ein Fahrkartenautomat den Unbekannten zum Opfer. Wie die Täter den Blechkasten aufsprengten und ob sie überhaupt etwas erbeuteten, ist noch nicht bekannt.
Klar ist jedoch, dass der Vandalismus einen Schaden von rund 10.000 Euro hinterlassen hat.
Titelfoto: Roland Halkasch