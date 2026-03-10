Explosion am Bahnhof: Hoher Sachschaden nach Sprengung von Fahrkartenautomat

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei Automaten - darunter einen Fahrkartenautomat am Bahnhof Radebeul-Weintraube - in Meißen gesprengt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Radebeul - Gleich zwei Explosionen brachten einige Bewohner von Radebeul gestern Nacht um den Schlaf. Unbekannte haben gleich zwei Automaten gesprengt und dabei einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe verursacht.

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden gleich zwei Automaten in Radebeul gesprengt.
In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden gleich zwei Automaten in Radebeul gesprengt.  © Roland Halkasch

Die erste Sprengung führten die Täter laut einer Mitteilung der Polizei an einem Zigarettenautomaten auf der Moritzburger Straße gegen 2.40 Uhr in der Nacht zum heutigen Dienstag durch.

Mit Pyrotechnik versuchten sie ersten Erkenntnissen zufolge, den Automaten so zu beschädigen, dass sie sowohl die Tabakwaren als auch die Geldkassette entnehmen können. Letzteres gelang ihnen jedoch nicht.

Wie viele Packungen die Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. Auch der am Automaten entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Noch konnte nicht geklärt werden, ob die Vandalen überhaupt etwas aus dem Fahrkartenautomaten stehlen konnten.
Noch konnte nicht geklärt werden, ob die Vandalen überhaupt etwas aus dem Fahrkartenautomaten stehlen konnten.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Zweite Automatensprengung am S-Bahnhof Radebeul-Weintraube

Die zweite Explosion hallte am frühen Dienstagmorgen gegen 6.05 Uhr durch die Straßen im Bereich des S-Bahnhofs Radebeul-Weintraube. Hier fiel ein Fahrkartenautomat den Unbekannten zum Opfer. Wie die Täter den Blechkasten aufsprengten und ob sie überhaupt etwas erbeuteten, ist noch nicht bekannt.

Klar ist jedoch, dass der Vandalismus einen Schaden von rund 10.000 Euro hinterlassen hat.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden: