Explosion am Bahnhof: Hoher Sachschaden nach Sprengung von Fahrkartenautomat

Radebeul - Gleich zwei Explosionen brachten einige Bewohner von Radebeul gestern Nacht um den Schlaf. Unbekannte haben gleich zwei Automaten gesprengt und dabei einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe verursacht.

In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden gleich zwei Automaten in Radebeul gesprengt. © Roland Halkasch

Die erste Sprengung führten die Täter laut einer Mitteilung der Polizei an einem Zigarettenautomaten auf der Moritzburger Straße gegen 2.40 Uhr in der Nacht zum heutigen Dienstag durch.

Mit Pyrotechnik versuchten sie ersten Erkenntnissen zufolge, den Automaten so zu beschädigen, dass sie sowohl die Tabakwaren als auch die Geldkassette entnehmen können. Letzteres gelang ihnen jedoch nicht.

Wie viele Packungen die Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. Auch der am Automaten entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.