Sachse dreht Mega-Doku über Volksmusik-Star Heino

Dresden - Es ist sein bisher größtes Projekt: Fünf Jahre begleitete der Dresdner Medien-Profi Benedict Bartsch (21) mit Kamera und Mikrofon den Superstar der Volksmusik: Heino (87, "Die schwarze Barbara"). Mit Sven Kaesling (49, REC.n.ROLL media) hat er eine vierteilige Doku für RTL+ und VOX produziert, die am Freitag in Heinos Wohnort Kitzbühel Premiere feiert.

Im Januar 2025 beim Video-Dreh im Kempinski (v.l.): Manager Helmut Werner, Heino und Social Media-Profi Benedict Bartsch. © Thomas Türpe

Sie zeigt Heino (55 Millionen verkaufte Tonträger) so privat wie noch nie. "Wer glaubt, alles über Heino zu wissen, wird eines Besseren belehrt werden", ist sich Manager Helmut Werner (41) sicher. Auch dank Benedict Bartsch.

Seine ersten Heino-Bilder filmte er als Azubi bei Dresden-Fernsehen, mittlerweile ist er Social-Media-Manager der Sänger-Legende. "Ich habe mein gesamtes Filmmaterial für die Doku zur Verfügung gestellt und im Vorjahr auch gemeinsam mit RTL gedreht", so Benedict.

Viele Aufnahmen aus Dresden sind darunter, so Heinos erstes Konzert nach Hannelores Tod in der Kreuzkirche und Interviews in der Präsidentensuite des Kempinski.

"Für die Doku wurden 100.000 Fotos aus Heinos Privatarchiv digitalisiert. Vier Mitarbeiter haben vier Wochen daran gearbeitet. Knapp 55 Stunden Schnittmaterial standen zur Verfügung."

In Zwenkau bei Leipzig wurden die vier Doku-Teile in Kaeslings Studio geschnitten - rund 700 Stunden Arbeitszeit stecken drin.