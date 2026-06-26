Festung Königstein auf Reisen: Warum Augusts Waage jetzt in Polen steht

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Nach dem Erfolg in China reist die Wanderausstellung der Festung Königstein weiter nach Polen. Auf der Festung Silberberg wird Geschichte zum Mitmachen geboten.

Von Benjamin Schön

Königstein/Silberberg (Polen) - Erst der Mega-Erfolg in China, jetzt geht es ins Nachbarland: Die Festung Königstein hat ihre internationale Wanderausstellung nach Polen geschickt, wo sie seit Freitag zu sehen ist.

Die Festung Königstein ist mit ihrer Wanderausstellung ins Nachbarland gezogen.
Die Festung Königstein ist mit ihrer Wanderausstellung ins Nachbarland gezogen.  © imago images/Sylvio Dittrich

Auf der riesigen Bergfestung Silberberg in Niederschlesien wird die sächsische Erfolgs-Schau in einer überarbeiteten Version gezeigt.

Das Ziel der royalen Reisewelle: Die beiden geschichtsträchtigen Denkmäler wollen enger zusammenarbeiten und den Kulturtourismus ankurbeln.

"Silberberg ist für unsere Wanderausstellung ein besonders passender Ort", sagt André Thieme, Geschäftsführer der Festung Königstein.

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"Hier erzählt sie nicht nur die Geschichte des Königsteins, sondern macht im direkten Umfeld einer riesigen Bergfestung sichtbar, was diesen besonderen Festungstyp auszeichnete."

Die alte Waage von August dem Starken ist ein echter Hingucker.
Die alte Waage von August dem Starken ist ein echter Hingucker.  © Marko Förster
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Jede Menge Action für die Wander-Ausstellung

Das immersive Festungs-Erlebnis gibt es seit Kurzem auf dem Königstein und nun auch in Polen.
Das immersive Festungs-Erlebnis gibt es seit Kurzem auf dem Königstein und nun auch in Polen.  © Eric Münch

Nachdem die Erlebnisschau im vergangenen Jahr rund 170.000 Besucher in der chinesischen Metropole Nanjing angelockt hatte, zieht das sächsische Kulturerbe nun auf die größte frühneuzeitliche Bergfestung Europas um.

Die Wanderausstellung der Festung Königstein führt in fünf Räumen durch die Geschichte des Königsteins – vom Mittelalter über den Barock und die Zeit Napoleons bis in die Gegenwart. Es ist eine Ausstellung zum Anfassen.

"Statt empfindlicher Originale zeigen wir Repliken, Medien und robuste Mitmachangebote. Damit wird die Ausstellung nicht nur lebendig, sie eignet sich auch besonders gut als Wanderausstellung und ist klimatisch unproblematisch", sagt Markus Bitterlich, Abteilungsleiter Museum der Festung Königstein und einer der drei Kuratoren der Ausstellung.

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Statt staubiger Originale hinter Glas gibt es für die polnischen Besucher Action: Sie können historische Kostüme für Selfies überstreifen, einen virtuellen Angriff, der nie stattfand, im Film miterleben oder die legendäre Personenwaage von August dem Starken ausprobieren.

Titelfoto: Bildmontage: imago images/Sylvio Dittrich / MArko Förster

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