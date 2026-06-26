Festung Königstein auf Reisen: Warum Augusts Waage jetzt in Polen steht

Königstein/Silberberg (Polen) - Erst der Mega-Erfolg in China , jetzt geht es ins Nachbarland: Die Festung Königstein hat ihre internationale Wanderausstellung nach Polen geschickt, wo sie seit Freitag zu sehen ist.

Die Festung Königstein ist mit ihrer Wanderausstellung ins Nachbarland gezogen. © imago images/Sylvio Dittrich

Auf der riesigen Bergfestung Silberberg in Niederschlesien wird die sächsische Erfolgs-Schau in einer überarbeiteten Version gezeigt.

Das Ziel der royalen Reisewelle: Die beiden geschichtsträchtigen Denkmäler wollen enger zusammenarbeiten und den Kulturtourismus ankurbeln.

"Silberberg ist für unsere Wanderausstellung ein besonders passender Ort", sagt André Thieme, Geschäftsführer der Festung Königstein.

"Hier erzählt sie nicht nur die Geschichte des Königsteins, sondern macht im direkten Umfeld einer riesigen Bergfestung sichtbar, was diesen besonderen Festungstyp auszeichnete."