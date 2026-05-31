Jetzt bebt die Festung! Neues Hightech-Spektakel auf dem Königstein

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Die Festung Königstein hat eine neue Attraktion! Eine Hightech-Installation zeigt die historischen Verteidigungsanlagen der Festung.

Von Benjamin Schön

Königstein - Eine neue Attraktion bringt die Festung Königstein förmlich zum Beben. Mit einer absoluten Hightech-Installation zeigt Sachsens berühmteste Festung jetzt erstmals ihre historischen Verteidigungsanlagen in voller Aktion. Der Titel: "Sturm auf den Königstein - Ein Angriff, der nie geschah".

Festungs-Chef André Thieme (57) freut sich über die neue Attraktion.
Festungs-Chef André Thieme (57) freut sich über die neue Attraktion.  © Eric Münch

Für 350.000 Euro entstand ein immersives Erlebnis mit riesigen LED-Wänden und 3-D-Kinosound. Dazu wurden in den Boden sogenannte Shaker eingebaut.

Sie sorgen dafür, dass es unter den Füßen der Besucher vibriert - bei jedem Kanonenschlag, Schuss und herabfallenden Stein.

"Dem Tag haben wir wirklich schon sehr lang entgegengefiebert. Wir wollten die Festung dort vermitteln, wo Verteidigung wirklich stattgefunden hat", sagt Geschäftsführer André Thieme (57). "Besucher sollen verstehen und vor allem fühlen, warum der Königstein als uneinnehmbar galt."

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Und genau darum geht es: Gezeigt wird das Ganze in einem rund dreiminütigen Film. Ein angreifender General lässt sich von seinem Spion die Festung erklären und bekommt dabei Schritt für Schritt vor Augen geführt, welch unüberwindbare Verteidigung ihn erwarten würde.

Die Festung Königstein wurde nie auch nur versucht anzugreifen.
Die Festung Königstein wurde nie auch nur versucht anzugreifen.  © IMAGO/Max Gaertner
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Die mittlere LED-Wand ist vier Meter lang, die beiden äußeren drei Meter.
Die mittlere LED-Wand ist vier Meter lang, die beiden äußeren drei Meter.  © Eric Münch

Dreiminütiger Film gibt Einblicke in die Verteidigungsanlagen der Festung

Für Besucher bietet das Video ein völlig neues Highlight, um mehr über die Festung zu lernen.
Für Besucher bietet das Video ein völlig neues Highlight, um mehr über die Festung zu lernen.  © Eric Münch

Zu sehen sind unter anderem Kanonenstellungen, Wippbrücke, gestaffelte Abwehr, Tore und Barrikaden, dazu Steinschmeiße, Pechnase und Fallpalisade.

"Die Anlagen wurden vom 16. bis 19. Jahrhundert errichtet und sind bis heute erhalten. Entlang des Aufgangs zur Festung können Besucher sie entdecken", erklärt Festungs-Museums-Chef Markus Bitterlich (44). "Im Film sind sie nun erstmals auch in Aktion erfahrbar."

Die neue Attraktion läuft ab sofort und auf fünf Sprachen. Dazu gibt es Untertitel und barrierefreie Technik.

Besucher, die auf das Festung-Plateau laufen, können die Verteidigungsanlagen betrachten.
Besucher, die auf das Festung-Plateau laufen, können die Verteidigungsanlagen betrachten.  © Eric Münch

Die gestalterische Umsetzung des Ausstellungsbereichs koordinierte "Whitebox" aus Dresden. Daniel Sommer (42), einer der Chefs, verspricht: "Man hört die Schüsse und spürt, wenn sie einschlagen."

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch / IMAGO/Max Gaertner

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