Autobrand in Dresden-Reick: Brennender Kraftstoff bedroht Wohngebiet!

Dresden - In der Nacht auf Freitag kam es in einem Wohngebiet in Dresden-Reick zu einem Brand, bei dem drei Autos in Flammen aufgingen. War es Brandstiftung?

Die hohen Flammen drohten auf die Bäume und Sträucher überzuspringen. Schnelles Handeln war gefragt. © Roland Halkasch

Kurz nach 2 Uhr morgens schrillte der Alarm: In einem Wohngebiet am Otto-Dix-Ring war ein geparkter Mercedes in Brand geraten. Die Flammen hatten auf zwei weitere Autos übergegriffen, Rauchgeruch breitete sich aus und weckte mehrere Anwohner.

Bereits auf der Anfahrt erhielten die 16 Kameraden der Feuerwehrwache Altstadt die Information, dass die Flammen sich schnell ausbreiten würden, erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) gegenüber TAG24.

Als die Kräfte am Einsatzort ankamen, standen die drei Autos - ein Mercedes C200, ein Audi A4 und ein Renault Megane - lichterloh in Flammen. Die Scheiben an allen drei Fahrzeugen waren bereits geborsten.

"Durch die enorme Hitzeeinwirkung hatte der Kraftstofftank des Mercedes versagt, sodass Kraftstoff auslief", erklärte Klahre. "Dieser entzündete sich und drohte, auf die unmittelbar benachbarte Vegetation überzugreifen."

Unter Atemschutz bekämpften zwei Trupps die Flammen mit Strahlrohren und Löschschaum. Außerdem dichtete die Feuerwehr die Straßeneinläufe vorübergehend ab, um eine Ausbreitung des brennenden Kraftstoffes in die Kanalisation zu verhindern.