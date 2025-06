Brand im Alten Leipziger Bahnhof gelöscht: Nachkontrolle geplant

Dresden - Am Freitagmorgen ist auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs ein Brand ausgebrochen. Schwarzer Rauch zog daraufhin über Dresden . Mittlerweile konnte das Feuer gelöscht werden.

"Die Rauchentwicklung hat deutlich nachgelassen, weshalb die Warnung der Bevölkerung aufgehoben wurde", so der Sprecher. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag. Zwischenzeitlich waren rund 45 Kräfte vor Ort.

Um kurz nach 8 Uhr ging die Alarmierung los, teilte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mit. Aus noch ungeklärter Ursache war der Dachstuhl eines länglichen, leerstehenden Gebäudes in Flammen aufgegangen.

Laut Klahre hatten sich Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche im Einsatzverlauf gegen 10 Uhr um einen weiteren Brand in unmittelbarer Nähe kümmern müssen. An der Eisenbahnstraße in einem verlassenen Objekt waren fünf Quadratmeter Unrat - auch hier aus noch unklarer Ursache - entflammt.

Erstmeldung vom 6. Juni, 8.29 Uhr. Letzte Aktualisierung am 6. Juni, 15.12 Uhr.