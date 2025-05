Straßenbahn-Attacke und Alkoholvergiftungen: Dresdner Einsatzkräfte ziehen Bilanz zum Männertag

Die Polizei vermeldet mehrere Straftaten im Zusammenhang mit dem Männertag in Dresden und Umgebung. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei mitteilte, mussten Beamte zu 55 Einsätzen infolge des Feiertages ausrücken.

Es seien 30 Straftaten registriert worden - unter anderem acht Feststellungen wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen. Dazu gehörte auch der schockierende Vorfall am Elbufer.

"Einen weiteren hohen Anteil bildeten acht Körperverletzungsdelikte und vier Trunkenheitsfahrten", heißt es.

So hätten drei Deutsche (15, 17, 18) einen Straßenbahnfahrer (57) der Linie 46 attackiert, nachdem dieser mehrfach auf das im Fahrzeug geltende Alkoholverbot hingewiesen hatte. "Die Täter schlugen und traten den 57-Jährigen und verletzten ihn so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste", so die Polizei.

Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung gegen das Trio ermittelt.