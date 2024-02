Brand in Dresden: Vermeintliches Opfer soll Feuer selbst gelegt haben, um Freundin zu belasten

Dresden - Ein Brand in der Dresdner Johannstadt , der die Ermittler seit November beschäftigt, scheint sich zu einem regelrechten Krimi zu entwickeln. Denn, wie sich jetzt herausstellte, soll das vermeintliche Opfer selbst das Feuer gelegt haben.

Am 16. November 2023 brannte eine Wohnung auf der Gabelsbergerstraße. © privat

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwochvormittag mitteilt, ermittle man mittlerweile gegen den 25-jährigen Tunesier, dem vorgeworfen wird, am 16. November 2023 nicht nur für einen heftigen Brand auf der Gabelsbergerstraße gesorgt zu haben, sondern auch dafür, dass seine damalige Lebensgefährtin (19) ins Visier der Ermittler rückt.

An jenem Tag im November habe sich der Mann mittels einer Handschelle in seiner Wohnung an ein Bett gekettet und daraufhin die Matratze angezündet.

Als sich die Flammen in der Wohnung ausgebreitet hatten, flüchtete der 25-Jährige samt Bettgestell zunächst auf den Balkon der Wohnung im 3. Stock.

Da sich durch das Feuer eine große Hitze entwickelte, begab er sich schließlich auf den Balkon der darunterliegenden Wohnung, wo er schließlich von den Kameraden der Feuerwehr angetroffen und vom Bett getrennt wurde.