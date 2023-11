16.11.2023 15:18 23.690 Feuer in der Johannstadt: Polizei nimmt 19-Jährige fest!

In der Dresdner Johannstadt kam es am heutigen Donnerstag zu einem Wohnungsbrand. Am Mittag nahm die Polizei eine 19-Jährige fest.

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Feuer auf der Gabelsbergerstraße! In der Dresdner Johannstadt kam es am heutigen Donnerstag zu einem Wohnungsbrand. Die Polizei fahndete nach einer 19-jährigen Deutschen, ermittelt seitdem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Bereits gegen 13 Uhr konnten Beamte die junge Frau festnehmen. In der Johannstadt kam es am Donnerstagmorgen zu einem Wohnungsbrand. © Roland Halkasch Was bisher bekannt ist: Gegen 8.40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Gabelsbergerstraße 27 gerufen. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stieg bereits dichter Rauch aus der Wohnung im zweiten Stock. Ein 25-Jähriger versuchte noch verzweifelt, über den Balkon ins Freie zu entkommen. Er wurde gerettet, kam aber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das bestätigte die Dresdner Polizei gegenüber TAG24. Dresden Feuerwehreinsatz Küche in Vollbrand: Feuerwehr muss in Dresden-Cotta löschen Zudem wurde von den Einsatzkräften auch eine 19-jährige Deutsche angetroffen. Sie ergriff zunächst die Flucht. Gegen 13 Uhr konnte sie jedoch in der Innenstadt festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und Brandstiftung. Beamte der Spurensicherung sind vor Ort. Weitere Details nannte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Als die Feuerwehr eintraf, qualmte es aus dieser Wohnung. © Roland Halkasch Das Feuer war von Weitem sichtbar. © privat Der Mieter (25) versuchte dem Feuer über den Balkon im zweiten Stock zu entkommen. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. © Max Patzig Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. © Max Patzig Was ist nur in der Wohnung auf der Gabelsbergerstraße passiert? © Roland Halkasch Polizei sperrt Straße - 49 Kräfte im Einsatz Die Kameraden konnten den Brand derweil zügig löschen, sagte Feuerwehrsprecher Pierre Steffen Bedrich zu TAG24. Umfangreiche Belüftungsmaßnahmen mussten trotzdem durchgeführt werden. Eine weitere Person musste medizinisch behandelt werden, es handelt sich nach Angaben des Sprechers um den Bewohner einer Nachbarwohnung. Zwischenzeitlich war der Bereich zwischen Huttenstraße und Gabelsbergerstraße voll gesperrt. Insgesamt 49 Einsatzkräfte waren im Einsatz, berichten TAG24-Reporter, die vor Ort waren. Bei dem verletzten 25-Jährigen soll es sich um den Mieter der Wohnung handeln. In welchem Verhältnis die flüchtige Frau und der Mann stehen, ist noch unklar. Erstmeldung vom 16. November, 10.40 Uhr. Letztes Update um 15.15 Uhr.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch, privat