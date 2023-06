Wegen Unwetter: Baum kracht auf Auto, Feuerwehr muss anrücken

Dresden - Aufgrund des Sturmes am gestrigen Montag ist in Kleinzschachwitz ein Baum auf ein Auto gekracht. Die Dresdner Feuerwehr musste anrücken.

Die Feuerwehr konnte die riesige Linde vom Auto beseitigen. © Feuerwehr Dresden

Passanten alarmierten am gestrigen Montag gegen 18.29 Uhr die Feuerwehr, nachdem ein Baum in Kleinzschachwitz Am Sandberg auf ein Auto gefallen war.

Zudem vermuteten die Anrufer noch Personen im Fahrzeug.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befand sich glücklicherweise niemand in dem Fiat Panda. Die etwa acht Meter lange und 40 Zentimeter starke Linde lag quer über dem Fahrzeug und einem Zaun.

Die Feuerwehrleute konnten den Baum mittels einer Motorkettensäge beseitigen.

Verletzt wurde niemand.