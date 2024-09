Feuerteufel im Dresdner Südosten unterwegs? Schon wieder Fahrzeugbrand in Strehlen!

Dresden - Die Feuerwehr musste mitten in der Nacht zu einem Brand auf der Gustav-Adolf-Straße in Dresden -Strehlen ausrücken.

Dort standen laut Feuerwehr-Angaben am Freitag um 0.48 Uhr eine Altpapiertonne und ein Ford Fiesta in Flammen!

In den vergangenen Wochen kam es in Reick und Strehlen zu mehreren Fahrzeugbränden. Ende August waren beispielsweise gleich an zwei unterschiedlichen Stellen am Otto-Dix-Ring insgesamt vier Autos angezündet worden!