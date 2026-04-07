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Dresdner sehen Rauch am Himmel: Das ist der Grund

Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr in Heidenau aus, um eine brennende Baracke zu löschen.

Von Malte Kurtz

Heidenau - Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr in Heidenau aus, um eine brennende Baracke zu löschen.

Am Nachmittag geriet eine Baracke in Heidenau in Brand.
Am Nachmittag geriet eine Baracke in Heidenau in Brand.  © privat

Gegen 13.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines Brands an der Güterbahnhofstraße alarmiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Demnach handelt es sich um ein leerstehendes Gebäude.

Nähere Details zum Brandgeschehen waren noch nicht bekannt. Die Feuerwehr in Heidenau war bisher nicht zu erreichen.

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Bildaufnahmen zeigen derweil eine größere Rauchwolke, die auch von Dresden aus sichtbar ist.

Bei der brennenden Baracke handelt es sich um ein leer stehendes Gebäude.
Bei der brennenden Baracke handelt es sich um ein leer stehendes Gebäude.  © Roland Halkasch
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Feuerwehrleute sind derzeit an der Güterbahnhofstraße im Einsatz.
Feuerwehrleute sind derzeit an der Güterbahnhofstraße im Einsatz.  © Marko Förster
Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt.
Details zur Brandursache sind bislang nicht bekannt.  © Marko Förster
Auch in Dresden war die Rauchwolke sichtbar.
Auch in Dresden war die Rauchwolke sichtbar.  © Grit Seifert

Die Güterbahnhofstraße ist im Zuge der Löscharbeiten derzeit voll gesperrt. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, war ebenfalls noch unklar.

Titelfoto: privat

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