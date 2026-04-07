Dresdner sehen Rauch am Himmel: Das ist der Grund

Heidenau - Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr in Heidenau aus, um eine brennende Baracke zu löschen.

Am Nachmittag geriet eine Baracke in Heidenau in Brand. © privat

Gegen 13.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte aufgrund eines Brands an der Güterbahnhofstraße alarmiert, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Demnach handelt es sich um ein leerstehendes Gebäude.

Nähere Details zum Brandgeschehen waren noch nicht bekannt. Die Feuerwehr in Heidenau war bisher nicht zu erreichen.

Bildaufnahmen zeigen derweil eine größere Rauchwolke, die auch von Dresden aus sichtbar ist.