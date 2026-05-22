Kellerbrand in Dresdner Hochhaus: Kinderwagen abgefackelt
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Dresden - Feuer in der Südvorstadt! Am Freitagabend hat es im Keller eines Wohnhochauses an der Budapester Straße gebrannt.
Nach Angaben der Dresdner Feuerwehr stand ein Kinderwagen in Flammen. Ein Trupp der Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vollständig.
Größere Schäden gab es wohl nicht. Vorort-Aufnahmen zeigen die verkohlten Überreste des Buggys sowie Brandspuren an den Wänden.
Verletzt wurde niemand.
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Einsatzkräfte lüfteten am späten Abend die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Auf der Budapester Straße kam es zu Verkehrseinschränkungen.
Titelfoto: Fotomontage: Roland Halkasch