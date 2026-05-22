Kellerbrand in Dresdner Hochhaus: Kinderwagen abgefackelt

Dresden - Feuer in der Südvorstadt! Am Freitagabend hat es im Keller eines Wohnhochauses an der Budapester Straße gebrannt.

Feuer im Keller eines Dresdner Wohnhochhauses. Nur verkohlte Überreste des Kinderwagens blieben zurück. © Roland Halkasch

Nach Angaben der Dresdner Feuerwehr stand ein Kinderwagen in Flammen. Ein Trupp der Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vollständig.

Größere Schäden gab es wohl nicht. Vorort-Aufnahmen zeigen die verkohlten Überreste des Buggys sowie Brandspuren an den Wänden.

Verletzt wurde niemand.