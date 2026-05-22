Kellerbrand in Dresdner Hochhaus: Kinderwagen abgefackelt

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Aus noch unklarer Ursache brannte ein Kinderwagen in einem Dresdner Wohnhochhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde niemand.

Von Chris Pechmann

Dresden - Feuer in der Südvorstadt! Am Freitagabend hat es im Keller eines Wohnhochauses an der Budapester Straße gebrannt.

Feuer im Keller eines Dresdner Wohnhochhauses. Nur verkohlte Überreste des Kinderwagens blieben zurück.
Feuer im Keller eines Dresdner Wohnhochhauses. Nur verkohlte Überreste des Kinderwagens blieben zurück.  © Roland Halkasch

Nach Angaben der Dresdner Feuerwehr stand ein Kinderwagen in Flammen. Ein Trupp der Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vollständig.

Größere Schäden gab es wohl nicht. Vorort-Aufnahmen zeigen die verkohlten Überreste des Buggys sowie Brandspuren an den Wänden.

Verletzt wurde niemand.

Die Dresdner Feuerwehr kümmerte sich am Abend um die Flammen.
Die Dresdner Feuerwehr kümmerte sich am Abend um die Flammen.  © Roland Halkasch
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Einsatzkräfte lüfteten am späten Abend die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Auf der Budapester Straße kam es zu Verkehrseinschränkungen.

Titelfoto: Fotomontage: Roland Halkasch

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