29.01.2025 12:14 44.880 Entwarnung nach Gas-Alarm in Bühlau: Fahrbahn bleibt länger gesperrt!

Gasleck in Dresden-Bühlau! Mehrere Menschen mussten am Dienstagabend ihre Wohnungen an der Bautzner Landstraße verlassen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Aufgrund eines Gaslecks mussten am Dienstagabend mehrere Wohnungen an der Bautzner Landstraße in Dresden-Bühlau geräumt werden. Inzwischen konnten die Anwohner zurückkehren. Die Fahrbahn bleibt derweil bis zum Ende der kommenden Woche dicht. Auf der Bautzner Landstraße sorgte ein Gasleck für massive Behinderungen. © privat In der Nacht, gegen 2.30 Uhr, konnte der Gasaustritt durch ein sechsköpfiges Team des Versorgers "SachsenEnergie" gestoppt werden. Die Feuerwehr gab kurz darauf Entwarnung und beendete ihren Einsatz: "Es besteht keine Gefahr mehr." Die Reparaturarbeiten werden nach aktuellem Stand noch bis zum Ende der nächsten Woche andauern, wie die SachsenEnergie AG am Mittwochvormittag mitteilte. Über diesen Zeitraum bleibt auch Sperrung im Bereich Grundstraße/Bautzner Landstraße weiterhin bestehen. Im Tagesverlauf soll jedoch die Fahrspur in Richtung stadtauswärts wieder freigegeben werden. Dresden Feuerwehreinsatz Kurz vor Kebekus-Auftritt: Besucher aus Dresdner Ballsport-Arena evakuiert! Stadteinwärts werden Autofahrer durch das angrenzende Wohngebiet umgeleitet. Laut Polizei ist auf der B6 zwischen Milkeler Straße und Grundstraße mit Stau zu rechnen. Im Zuge der andauernden Reparaturarbeiten wird die Bautzner Landstraße am Donnerstagabend zwischen 18 und 22 Uhr erneut voll gesperrt werden. Dann soll ein neues Rohrstück, dass angefertigt werden muss, an der betroffenen Stelle aufgeschweißt werden. Spezialisten der SachsenNetze kümmern sich um die Behebung der Havarie. © Roland Halkasch Gasleck in Dresden: Sperrbereich aufgehoben Der Sperrbereich um die Austrittsstelle konnte inzwischen aufgehoben werden. © Roland Halkasch Nachdem am Dienstagabend im Bereich der Haltestelle "Grundstraße" Gas-Gestank in der Luft lag, wurde zunächst ein Sperrkreis von 500 Metern eingerichtet, Menschen im Umkreis von 100 Metern um die Austrittsstelle mussten ihre Wohnungen verlassen. Betroffene Dresdner wurden zeitweise in der naheliegenden Wache der Stadtteilfeuerwehr Bühlau an der Neukircher Straße untergebracht.

Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (45) erklärte gegenüber TAG24, dass die Havarie bei der turnusmäßigen Überprüfung der Gasleitungen entstanden war. Eine entsprechende Alarmierung war kurz nach 19 Uhr eingegangen. Dresden Feuerwehreinsatz Wohnhaus in Dresden geräumt: Spezialkräfte im Einsatz! Um den Gasaustritt zu stoppen, haben Mitarbeiter des Gasnetzbetreibers neben der Schadensstelle auf der Bautzner Landstraße zwei Baugruben angelegt. "Mittels eines Blasensetzgerätes wird die Gasleitung temporär verschlossen, um die Schadstelle abzusperren und für die Reparaturarbeiten druckfrei zu halten", erklärte die Feuerwehr. Die Polizei unterstützte die Evakuierung. © privat In den frühen Morgenstunden konnte der Sperrbereich wieder aufgehoben werden. Anwohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Ursache für das Gasleck gilt es noch zu ermitteln. Erstmeldung vom 28. Januar, 20.34 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 29. Januar, 12.14 Uhr.



Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch