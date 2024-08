14.08.2024 10:23 1.241 Explosion in Strehlen: Brand in Bundeswehr-Gebäude!

In einem Gebäude auf der August-Bebel-Straße in Strehlen brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Ein Sicherheitsmitarbeiter meldete eine Explosion.

Von Emma Schwarze

Dresden - In einem Gebäude der Bundeswehr auf der August-Bebel-Straße in Strehlen brach am Dienstagabend ein Feuer aus. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte eine Explosion und aufsteigenden Rauch gemeldet. Die Feuerwehr war mit 38 Einsatzkräften vor Ort. © Roland Halkasch Wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (44) am Mittwoch mitteilte, ging der Alarm durch den Wachmann um 20.20 bei der Integrierten Regionalleitstelle Dresden ein. Der Mitarbeiter habe eine Explosion in dem Gebäude, das von der Bundeswehr unter anderem als Kantine genutzt wird, gehört und Rauch aufsteigen sehen, bevor er die Feuerwehr alarmierte. Als die 38 Einsatzkräfte der Wachen Striesen und Altstadt vor Ort eintrafen, stellten sie auf dem Dach des Gebäudes einen brennenden Klimakompressor fest, so Klahre weiter. Ein Defekt dieses Kompressors war offenbar auch die Ursache für den Brand. Dresden Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Dresdner Synagoge Mithilfe einer Drehleiter begann ein Trupp unter Atemschutz den Brand zu bekämpfen und die Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Ein defekter Klimakompressor brannte auf dem Dach. © Roland Halkasch Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch in ihren Anfängen ersticken. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen.

