Fahrzeugbrand in Dresden: Feuerwehr löscht brennenden Hybridwagen!

Dresden - Am Dienstagabend löschte die Feuerwehr Dresden ein brennendes Fahrzeug vor einem Autohaus.

Mit einem Schaumrohr löschten die Einsatzkräfte das brennende Fahrzeug. © Roland Halkasch

Zwischen 19.40 Uhr und 22.57 Uhr war die Feuerwehr mit insgesamt 18 Kameraden an der Dohnaer Straße im Einsatz, erklärte Pierre Steffen Bedrich, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen.

Ein Trupp löschte dabei den brennenden Jeep mit einem Schaumrohr, ein weiterer schützte die benachbarte Tankstelle im Dresdner Stadtteil Strehlen.

Der Fahrzeugbrand konnte dabei zügig gelöscht werden, so Bedrich. Auch der Eigentümer des Autohauses unterstützte die Löscharbeiten.

Anschließend wurde das Hybridauto von den Einsatzkräften zu einer flüssigkeitsundurchlässigen Havariefläche auf dem Autohaus-Gelände transportiert.

Die eigentliche Schwierigkeit des Einsatzes bestand laut Bedrich in der Frage, was mit dem Akku des Hybriden nach getaner Arbeit passiert. Ein Blick in die Datenbankeinträge des vom Hersteller bereitgestellten Fahrzeuginformationssystems habe den Einsatzkräften schließlich Aufschluss über den richtigen Umgang mit dem Hybridwagen gegeben.