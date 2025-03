Feuer im Verkehr: Mann fährt durch Südvorstadt, plötzlich brennt sein Auto

Ein Auto hat am Montagmorgen in der Dresdener Südvorstadt während der Fahrt gebrannt.

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Montagmorgen ist ein Auto in der Dresdner Südvorstadt in Brand geraten - während der Fahrt!

Ein brennender VW Touran musste am Montagmorgen gelöscht werden. © Roland Halkasch "Der PKW hat geraucht und geflammt", so Feuerwehrsprecher Michael Klahre (45) gegenüber TAG24. Zunächst war ein Mann mit einem VW Touran gegen 6.15 Uhr offenbar auf der Nürnberger Straße unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fing der Motorraum seines Kompaktvan an zu brennen. Dem Fahrer gelang es daraufhin noch, in die Hübnerstraße einzubiegen und sein fackelndes Auto an der Ecke abzustellen. Zwei Ersthelfer vor Ort fingen an, den Brand mittels Handfeuerlöschern zu bekämpfen, bis wenig später die Feuerwehr vor Ort eintraf, so Klahre. Einsatzkräfte öffneten die Motorhaube des Autos und löschten alles vollständig ab.

Einsatz der Feuerwehr in der Südvorstadt, Ecke Nürnberger Straße/Hübnerstraße. © Roland Halkasch