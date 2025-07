Feuerwehreinsatz am Elbepark: Was war da los?

Dresden - Am frühen Donnerstagmittag eilten mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr zu dem Einkaufszentrum in Dresden-Kaditz .

Alles in Kürze

Gleich zwei Löschfahrzeuge standen zwischen IKEA und dem Hauptgebäude des Elbeparks. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, kam es am Donnerstagvormittag zu einer Rauchentwicklung in einem Lagerraum am Elbepark.

Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt zu dem betroffenen Raum verschafft und diesen ausreichend gelüftet hatten, verringerte sich der Rauchanteil in der Luft stetig. Ein offener Brandherd konnte dabei nicht ausgemacht werden.

Der Einsatz war somit binnen weniger Minuten und ohne weitere Löschunternehmungen abgeschlossen und der Lagerraum konnte an den Betreiber übergeben werden.

Derzeit wird angenommen, dass ein technischer Defekt für den Qualm im Lager verantwortlich war.