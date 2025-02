Feuer in Dresdner Asylunterkunft: Sofa-Brand im Aufenthaltsraum

Dresden - Feuer im Flüchtlingsheim! Aus noch zu klärender Ursache kam es in der Nacht zum Dienstag in einer Dresdner Aslyunterkunft zu einem Brand.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Dienstag in die Flüchtlingsunterkunft auf der Katharinenstraße gerufen. © Roland Halkasch

Um 3.15 Uhr bemerkte der Sicherheitsdienst das Feuer. Im Aufenthaltsraum der Einrichtung auf der Katharinenstraße hatte ein Sofa gebrannt. Dichter Rauch drang aus dem Kellerraum.

Sofort rückte die Feuerwehr aus, konnte den Brand zügig löschen. Derweil mussten die Bewohner das Gebäude verlassen.

Gegenüber TAG24 bestätigte die Polizei den Vorfall. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Als die Retter eintrafen, war das Gebäude bereits geräumt.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Michael Klahre beschränkte sich der Brand auf das Sofa im Aufenthaltsraum, ein Ausbreiten des Brandes konnte verhindert werden.

Trotzdem stellte der Einsatz die Kameraden vor gewisse Herausforderungen. Der Zugang zum Objekt sei aufgrund einer Baustelle nur eingeschränkt möglich gewesen, die Räumlichkeiten im Feuerkeller sehr eng, zwei Türen habe man gewaltsam öffnen müssen, berichtet der Sprecher.

Währenddessen durchsuchten Feuerwehrleute unter vollem Atemschutz die Unterkunft nach Personen ab, die sich möglicherweise noch dort aufhielten.

Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes kamen die Bewohner in der Rettungswache Neustadt auf der Louisenstraße unter. In den frühen Morgenstunden konnten die Menschen wieder zurückkehren. Zuletzt waren 76 Personen in der Flüchtlingsunterkunft gemeldet.