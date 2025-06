Ehemalige Staatsoperette abgefackelt: Junge Mädchen als Brandstifter?

Dresden - Es war wohl der letzte, der allerletzte Akt. Doch was kostete die ehemalige Staatsoperette das Leben? In dieser Frage ermittelt jetzt die Kripo. Alles deutet auf Brandstiftung hin. Offenbar sind dabei bereits Jugendliche ins Visier der Ermittler geraten.

Alles in Kürze

John Pietzko (28) war in dem Gebäude, als das Feuer ausbrach. © xcitepress

John Pietzko (28) wollte eigentlich früher in der leerstehenden Operette eine Tüftlerwerkstatt eröffnen.

Als von der Stadtverwaltung dazu nichts kam, schloss er er sich der Bürgerinitiative an, macht für sie regelmäßig Kontrollgänge - und bemerkte so den Brandausbruch.

"Ich habe schon am Donnerstag bemerkt, dass ein Fenster offensteht. Da dachte ich, muss ich noch mal nachsehen."

Das tat er. "19.10 Uhr bin ich am Freitag auf das Gelände", so Pietzko. Er entdeckte einige neue Graffiti, sah sich erst im Hinterhaus um und ging dann in den zweiten Stock: "Um dahin zu kommen, musste ich durch den Bühnenbereich."

Da gab es noch nichts Verdächtiges. "Doch als ich zurückkam, sah ich eine Art Licht."