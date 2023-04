02.04.2023 07:55 5.189 Feuer in ehemaligem Dresdner Kindergarten - war es Brandstiftung?

Brand in Cotta: Am Samstagabend stieg Rauch aus einer ehemaligen Kindertagesstätte am Altgorbitzer Ring.

Von Niklas Perband

Dresden - Brand in Cotta: Am Samstagabend stieg Rauch aus einer ehemaligen Kindertagesstätte am Altgorbitzer Ring. Die Berufsfeuerwehr (Wachen Löbtau und Übigau) und die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz waren im Einsatz. © Roland Halkasch Kurz vor 19 Uhr trafen die Berufsfeuerwehr (Wachen Löbtau und Übigau) und die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz an dem leerstehenden Gebäude ein. Aus mehreren Fenstern stieg schwarzer Rauch empor. Die Feuerwehr konnte die Brandherde allerdings zügig löschen. Zeugen berichteten, Kinder oder Jugendliche gesehen zu haben, die aus dem Gebäude geflüchtet sein sollen. Der Altgorbitzer Ring musste vorübergehend gesperrt werden. Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wird nun wegen Brandstiftung ermittelt.

Titelfoto: Roland Halkasch