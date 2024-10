Feuerwehr am Residenzschloss im Einsatz: Was ist da los?

Dresden - Feuerwehreinsatz im Herzen der Stadt . Aufregung am Residenzschloss!

Die Feuerwehr verschaffte sich einen Überblick und konnte danach Entwarnung geben. © Petra Hornig

Am Freitagvormittag rückten gleich mehrere Einsatzfahrzeuge in der Dresdner Schlossstraße an.

Die Lage schien zunächst undurchsichtig, sicherheitshalber wurde das Schloss evakuiert.

Doch schon nach kurzer Zeit war für alle Beteiligten durchatmen angesagt.