02.03.2025 08:15 3.445 Feuerwehr löscht Badezimmer-Brand in der Albertstadt

Die Dresdner Feuerwehr rückte am Samstagabend in den Stadtteil Albertstadt aus, um Flammen in einem Badezimmer zu löschen.

Von Malte Kurtz

Dresden - Die Dresdner Feuerwehr rückte am Samstagabend in den Stadtteil Albertstadt aus, um Flammen in einem Badezimmer zu löschen. Am Samstagabend konnte die Feuerwehr einen Brand in der Albertstadt zügig löschen und Schlimmeres verhindern. © Feuerwehr Dresden Aus bisher ungeklärter Ursache brach gegen 21 Uhr im Bad einer Dachgeschosswohnung an der Eva-Büttner-Straße ein Feuer aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Da der Rauchmelder Alarm schlug und sich Brandgeruch in dem Mehrfamilienhaus ausgebreitet hatte, alarmierten Anwohner die Einsatzkräfte. In der Wohnung selbst hielten sich zum Zeitpunkt des Brands keine Personen auf. Die insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen. Unter Atemschutz drangen sie zunächst ins Treppenhaus ein und installierten einen Rauchschutzvorhang, um die Ausbreitung des Qualms zu verhindern. Dresden Feuerwehreinsatz Alarm wegen Rauchentwicklung: Dresdner Feuerwehr im Einsatz Anschließend wurde der Brandherd im Badezimmer mit einem Strahlrohr bekämpft. Abschließend wurden die Räumlichkeiten belüftet und in den benachbarten Wohnungen Schadgasmessungen durchgeführt. Gegen 23 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Infolge von Rauchentwicklung und Hitze wurde die betroffene Wohnung stark beschädigt. Die Mieter kommen vorübergehend bei Verwandten unter. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden