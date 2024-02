Dichter Rauch dringt aus Nagelstudio: Dresdner Feuerwehr im Einsatz!

Dresden - In Dresden -Mickten brannte am Montagnachmittag ein Ladengeschäft. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Kurz nach 15 Uhr konnte der Brand gelöscht werden. Alle Wohnungen in dem betroffenen Gebäude wurden anschließend kontrolliert und belüftet.

Wie die Dresdner Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, brannte es in einem Nagelstudio auf der Franz-Lehmann-Straße. Die Brandursache konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Die Feuerwehr Dresden hat am heutigen Montagnachmittag alle Hände voll zu tun. So kam es etwa zu einem Balkonbrand im Stadtteil Prohlis, in dessen Folge sieben Menschen verletzt wurden.

Erstmeldung: 14.49 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.14 Uhr