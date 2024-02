05.02.2024 15:43 1.794 Weiterer Großeinsatz in Dresden: 7 Verletzte nach Balkonbrand in Prohlis

Ein zweiter großer Feuerwehreinsatz in Dresden am Montagnachmittag! Gegen 14 Uhr stand ein Balkon an der Prohliser Allee in Flammen.

Von Kim Marie Moser

Dresden - Zweiter großer Feuerwehreinsatz in Dresden am Montagnachmittag!

Insgesamt waren 76 Einsatzkräfte in Prohlis vor Ort. © xcitepress/Christian Essler Wie ein Sprecher der Einsatzkräfte gegenüber TAG24 mitteilte, waren die Kameraden gegen 14.08 Uhr über ein Feuer an der Prohliser Allee im gleichnamigen Stadtteil informiert worden. Dort stand ein Balkon in Flammen. Mit insgesamt 76 Einsatzkräften machte sich die Feuerwehr auf den Weg, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen und betroffene Personen zu retten. Insgesamt gab es sieben Verletzte, drei von ihnen mussten schließlich in eine Klinik gebracht werden. Dresden Feuerwehreinsatz Dichter Rauch dringt aus Nagelstudio: Dresdner Feuerwehr im Einsatz! Mittlerweile ist der Brand gelöscht, die Einsatzstelle konnte nach etwa zwei Stunden der Polizei übergeben werden. Sieben Personen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. © xcitepress/Christian Essler Die Feuerwehr Dresden hat am heutigen Montagnachmittag alle Hände voll zu tun. So sind derzeit etwa 40 Kameraden in Mickten an der Franz-Lehmann-Straße im Einsatz. Dort brennt ein Nagelstudio.

