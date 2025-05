Flammen in Dresdner Wohnung: Dutzende Anwohner evakuiert

Die Dresdner Feuerwehr hatte am Montagmorgen alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Kaum war die Dresdner Feuerwehr zu einem LKW-Brand auf der A17 alarmiert worden, stand am Montag bereits der nächste morgendliche Einsatz auf dem Programm.

Gegen 4.26 Uhr rückte die Feuerwehr in die Löbtauer Straße aus, um ein Feuer in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses zu löschen, wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 am Morgen erklärte.

Im Zuge des Einsatzes wurde eine Person über tragbare Leitern aus der brennenden Wohnung gerettet. Sie sowie eine weitere Person wurden anschließend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Circa zwölf weitere Anwohner mussten im Zuge der Löscharbeiten aus ihren Wohnungen evakuiert werden. Sie fanden zwischenzeitlich Unterschlupf in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).