21.04.2023 12:00 1.035 Gänse-Babys stürzen in die Tiefe: Dresdner Feuerwehr eilt ihnen sofort zu Hilfe

In Dresden musste die Feuerwehr sich um Gänse in Not kümmern.

Dresden - Die Feuerwehr ist nicht nur immer zur Stelle, wenn es brennt, sondern auch, wenn es darum geht, den tierischen Anwohnern dieser Stadt zu helfen. Am Donnerstag retteten die Einsatzkräfte eine Gänsemutter und ihre Kinder. Diese süße Gänsefamilie brachte die Feuerwehr Dresden in Sicherheit. © Feuerwehr Dresden Gegen 16.10 Uhr rückte die Feuerwehr in die Kiefernstraße aus. Zuvor hatte ein Augenzeuge die Retter alarmiert und am Telefon erklärt, dass Gänseküken aus einer Höhe von zehn Metern abgestürzt seien und nun auf dem Fußweg festsitzen. Ohne zu zögern, machte man sich mit dem Gerätewagen "Tier" auf den Weg. Auf Rat der Wildvogelauffangstation entschieden sich die Einsatzkräfte, die Gänse einzufangen und zurück in die Natur zu bringen. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer an der TU Dresden: Dichter Rauch aus Lagerraum für Gefahrenstoffe Wie die Feuerwehr am Freitagvormittag mitteilte, war es gar nicht so einfach, die Wildtiere einzufangen. Leider konnten nicht alle Gänse eingesammelt werden. Anschließend brachte man die Vögel an die Elbwiesen, um sie dort in die Freiheit zu entlassen. Unterstützt wurden die beiden Kollegen der Feuer- und Rettungswache Übigau von einem Mitarbeiter der Wildvogelauffangstation.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden