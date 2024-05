Garten brennt! Feuerwehreinsatz in der Adolph-Kolping-Schule

Dresden - Am Dienstagvormittag musste die Feuerwehr zur Adolph-Kolping-Schule in die Wundtstraße ausrücken, da der Schulgarten brannte.

Der Garten der Adolph-Kolping-Schule geriet in Brand. (Archivbild) © Andreas Weihs

Über den Notruf 112 wurde gegen 9.30 Uhr ein größerer Vegetationsbrand gemeldet, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Aus noch ungeklärter Ursache war das Unterholz eines Grünstreifens in dem Schulgarten in Brand geraten.

Als die Feuerwehrleute an der Wundtstraße in der Südvorstadt eintrafen, versuchte bereits ein Schüler den Brand mittels Löschversuchen einzudämmen. Mit Atemschutz und zwei Strahlrohren wurde das Feuer, das sich auf einer Fläche von etwa 90 Quadratmetern ausgebreitet hatte, gelöscht.

Bei dem Brand wurden zwei in der Nähe stehende Autos, ein Suzuki Swift sowie ein Mini Cooper, leicht beschädigt.

Der 21 Jahre alte Schüler, der das Feuer löschen wollte, hatte Rauchgase eingeatmet und wurde ambulant von einem Rettungsdienst versorgt.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Altstadt und Löbtau sowie der Rettungswache Friedrichstadt.