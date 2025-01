28.01.2025 22:14 22.912 Gas-Alarm in Bühlau: Evakuierung angeordnet, Reparatur dauert wohl länger

Gasleck in Dresden-Bühlau! Mehrere Menschen müssen am Dienstagabend ihre Wohnungen an der Bautzner Landstraße verlassen, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Gasleck in Dresden-Bühlau! Mehrere Menschen müssen am Dienstagabend ihre Wohnungen an der Bautzner Landstraße verlassen, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Auf der Bautzner Landstraße sorgt ein Gasleck für massive Behinderungen. © privat Nach TAG24-Informationen soll im Bereich der Haltestelle "Grundstraße" ein Gas-Gestank in der Luft liegen. Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (45) teilte auf Nachfrage mit, dass die Havarie bei der turnusmäßigen Überprüfung der Gasleitungen entstanden ist. Eine entsprechende Alarmierung sei kurz nach 19 Uhr eingegangen. "Im Umkreis von 500 Metern sind alle Straßen gesperrt. Mehrere Häuser müssen in einem 250-Meter-Radius evakuiert werden", erklärte Klahre. Betroffene Bewohner würden in der naheliegenden Wache der Stadtteilfeuerwehr Bühlau an der Neukircher Straße unterkommen. Dresden Feuerwehreinsatz Tram entgleist: DVB müssen Abfangbahn ankoppeln! "Wir rechnen mit einem Einsatz bis tief in die Nacht", so der Sprecher. Über die NINA-App sei eine Warnung vor Gasaustritt veröffentlicht worden. DVB informieren auf X über Störung Reparatur dauert wohl länger Spezialisten der SachsenNetze kümmern sich um die Behebung der Havarie. © privat Laut Feuerwehr haben Mitarbeiter des Gasnetzbetreibers SachsenNetze neben der Schadensstelle auf der Bautzner Landstraße zwei Baugruben angelegt. "Mittels eines Blasensetzgerätes wird die Gasleitung temporär verschlossen, um die Schadstelle abzusperren und für die Reparaturarbeiten druckfrei zu halten", heißt es zum aktuellen Stand. Laut Polizei Sachsen geht zwischen Elisabethstraße und Quohrener Straße in beide Richtungen derzeit nichts mehr. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Dresden Feuerwehreinsatz Großbrand in "Merlins Wunderland": A4 kurzzeitig gesperrt! Wie die DVB mitteilten, muss die Linie 61 über Rochwitz umgeleitet werden. Der Ersatzverkehr "EV11" könne nur von der Anton-/Leipziger Straße bis Hegereitstraße verkehren. Die Polizei unterstützt die Evakuierung. © privat Die Arbeiten zur Behebung des Schadens werden voraussichtlich die gesamte Nacht und den morgigen Mittwoch über andauern. Insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Erstmeldung: 20.34 Uhr. Aktualisierung: 22.14 Uhr.

Titelfoto: privat