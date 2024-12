17.12.2024 23:26 8.798 Gift-Alarm in Semperoper? Mehrere Verletzte!

Am Dienstagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz an der Semperoper in Dresden.

Von Linda Drewanz, Malte Kurtz

Dresden - Feuerwehreinsatz an der Semperoper! Mehrere Personen mussten medizinisch versorgt werden. Mehrere Rettungswagen stehen am Dienstagabend vor der Dresdner Semperoper. © Roland Halkasch Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil zunächst eine Person über Kreislaufbeschwerden klagte, woraufhin der Rettungsdienst alarmiert wurde, wie die Feuerwehr vor Ort auf TAG24-Nachfrage erklärte. Im Laufe des Einsatzes häuften sich die Fälle, so waren insgesamt sieben Leute betroffen, darunter vier Einsatzkräfte. Die Betroffenen wurden rettungsdienstlich versorgt. Ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden erklärte, dass die Betroffenen über leichte Symptome, wie Reizung der Atemwege und Übelkeit klagten. Zwei Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer in Dresdner Parkhaus! Geparkter Audi fackelt ab TAG24-Informationen zufolge sollen in der Semperoper Giftstoffe ausgetreten sein. Die Feuerwehr selbst war mit Messgeräten vor Ort, konnte zu diesem Zeitpunkt aber keine Auffälligkeiten, etwa einen Sauerstoffmangel, mehr feststellen.

Zu Einsatzbeginn liefen in der Semperoper gerade die letzten Minuten der Aufführung "4. Sinfonie-Konzert". Eine Evakuierung war nicht notwendig.

Mehrere Personen hatten über Unwohlsein geklagt. © xcitepress Die Polizei ermittelt. © TAG24 Am Abend liefen umfangreiche Einsatzmaßnahmen. © TAG24 Während die Feuerwehr ihren Einsatz vor Ort gegen 23.15 beenden konnte, war die Polizei weiterhin vor Ort und ermittelte in den Innenräumen des Dresdner Wahrzeichens. Erstmeldung vom 17. Dezember, 22.41 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 23.25 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch