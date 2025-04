Feuerwehr und Polizei im Einsatz: Wasser des Geberbachs in Leuben plötzlich weiß gefärbt

Dresden - Rätselraten beim Geberbach in Dresden-Leuben : Dessen Wasser ist deutlich weiß eingefärbt. Was ist das - und besteht Gefahr für die Bevölkerung?

Dieses Foto hat die Feuerwehr Dresden von dem weiß gefärbten Gewässer gemacht. © Feuerwehr Dresden

Die Feuerwehr Dresden meldete den Vorfall am Freitagabend. Sie sei um 18.38 Uhr informiert worden und seitdem mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Auch der Umweltdienst (U-Dienst) der Berufsfeuerwehr Dresden sei hinzugezogen worden. Dieser untersuche derzeit die Ursache der Verfärbung.

"Der Geberbach mündet in den Niedersedlitzer Flutgraben und fließt schließlich in Tolkewitz in die Elbe. Eine eindeutige Identifizierung der Substanz ist bislang nicht zu 100 Prozent möglich gewesen. Die bisherigen Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass es sich um weiße Wandfarbe handelt", schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Die gute Nachricht: Für die Bevölkerung besteht nach derzeitigem Stand keine Gefahr. Ein Absaugen oder Abpumpen ist jedoch aufgrund der Wasserlöslichkeit des Stoffes nicht möglich.

"Die Einsatzleitung hat das Umweltamt, die Untere Wasserbehörde sowie die Polizei informiert. Letztere unterstützt vor Ort die Ermittlungen zur Ursache der Verunreinigung", so die Feuerwehr weiter.