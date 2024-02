19.02.2024 11:47 Großbrand in Dresdner Industriebrache: Flammen lodern erneut auf!

Nach dem Großbrand in einer Industriebrache in Dresden, musste die Feuerwehr am Montag erneut im leer stehenden Gebäude löschen.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Nach einem Großbrand im Dresdner Stadtteil Großzschachwitz am Wochenende musste die Feuerwehr nun erneut zu der Industriebrache ausrücken. Am Sonntag brannte in Dresden ein leerstehendes Gebäude. © Roland Halkasch Am Sonntagmorgen brannte es in dem leer stehenden Gebäude an der Fritz-Schreiter-Straße. Wie ein Sprecher der Dresdner Feuerwehr mitteilte, sind die Kameraden seit den frühen Morgenstunden jetzt zum zweiten Mal vor Ort im Einsatz. Aus der noch vorhandenen Dachkonstruktion der Industriebrache drang erneut Rauch und Feuer. Gegen 5.19 Uhr begannen die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung. Doch das Löschen gestaltet sich alles andere als leicht: Die Feuerwehrleute kommen durch die Bauweise des Daches nur schwierig an alle Brandstellen. Dresden Feuerwehreinsatz Nach Feuer-Drama in Gorbitz: 20 Mieter obdachlos, erste Vermutungen zur Ursache Deshalb rückte nun auch das Technische Hilfswerk mit Spezialtechnik an. Mit dieser soll das Dach geöffnet werden, damit man anschließend das Feuer gezielt löschen kann. Die Feuerwehr musste am Montagmorgen erneut in der Industriebrache löschen. © Feuerwehr Dresden Insgesamt 34 Kräfte waren am Montag im Einsatz.

Titelfoto: Roland Halkasch